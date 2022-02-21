Сергей Шойгу поздравил с 65-летием солиста группы "Любэ" Николая Расторгуева

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил лидера музыкальной группы "Любэ" Николая Расторгуева с юбилеем - 21 февраля музыканту исполнилось 65 лет. В поздравительной телеграмме руководитель военного ведомства РФ отдельно сказал о вкладе Расторгуева в укрепление престижа армейской службы.

"Мне особенно приятно отметить, что вы, являясь членом Общественного совета при министерстве обороны Российской Федерации, вносите вклад в популяризацию культурных традиций в Вооруженных силах и укрепление престижа военной службы", - написал Шойгу.

По его словам, у группы "Любэ", цитируем, "пожалуй, самое большое количество всенародно любимых песен, которые не теряют своей популярности даже с течением времени". В этом, уверен министр обороны, большая заслуга Расторгуева - харизматичного артиста, замечательного талантливого исполнителя. Шойгу назвал заслуживающей большого уважения активную общественную деятельность и твердую гражданскую позицию музыканта.