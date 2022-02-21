Сергей Воронов сыграл рок-хиты 90-х

В середине 80-х один такой альбом в русском роке уже появлялся - "Красная волна" (она же RedWave, выпущенная при деятельном участии, организаторском таланте и финансовых возможностях Джоанны Стингрей). Теперь, кажется, появилось его продолжение. Хотя певец и гитарист Сергей Воронов наверняка ничего подобного и не планировал. В конце 80-х "Красная волна" с песнями ведущих групп Ленинградского рок-клуба привела к тому, что БГ пригласили сделать карьеру в США при поддержке Брайана Адамса и Дэйва Стюарта, "Кино" поехали на нескончаемые концерты в Европе, "Странные игры" оказались востребованы в Лондоне, почти как UB40... Да и к другим нашим группам возник большой интерес, которого у Европы хватило, увы, лишь до середины 90-х.
Жаль, но второго такого отечественного альбома, громыхнувшего на весь мир, как залп крейсера "Аврора", пришлось ждать потом долго. Точнее, вот до этого релиза Сергея Воронова, записанного не спеша, основательно, в пору концертных карантинов, зато тоже с замечательной и знаковой компанией солистов и групп. Под справедливым названием "Делай свое дело" и, конечно, со всеми шансами стать новой "Красной волной", только уже для нашего, нынешнего времени.
Сергей Воронов в нашем роке вообще фигура особая. Если ему нравится, играет с друзьями, не вылезая вперед и делая это ради музыки и духа товарищества: так было и в "Лиге блюза", и в "Неприкасаемых", и в проектах Стаса Намина. А в остальное время погружается в блюз со своей группой Crossroadz и путешествует по Европе. Английские блюзмены его уважают еще после того, как долговязый бородатый русский сыграл на сольном альбоме Кита Ричардса так, что тот подарил ему гитару. Вот и в записи его, увы, пока единственного сольника Irony охотно помогли. Жизнь, в которой дружелюбие, виртуозная игра на гитаре и странствия по музыкальным клубам дополняли друг друга, конечно, и должна была воплотиться во что-то по-европейски масштабное... Так и случилось: давний товарищ и бывший коллега по "Неприкасаемым" Гарик Сукачев построил студию и по дружбе (говорят, что и бесплатно) пустил туда Сергея. И тот с перерывами завис там почти на весь карантинный год. Отстраивал звук, искал песни, новые актуальные аранжировки, встречал на пороге студии других русских рок-звезд или обменивался дорожками по интернету. В итоге сложился альбом кавер-версий хитов русского рока, которые выбрал сам Воронов.
"Весь последний год я был занят этим проектом - трибьютом русскому року: в своих аранжировках записал треки Алексея Романова, БГ, Гарика Сукачева, Чижа и других. Причем авторы поют в своих вещах вместе со мной, - рассказал обозревателю "РГ" музыкант.
Предпочел он песни напевные и с историей успеха: "Поезд в огне" "Аквариума", "Дополнительный 38-й" Чижа, "Мой рок-н-ролл" "Би-2". Насытил дополнительными гитарным проигрышами, привольным духом и традициями блюза - музыки, которой учился у лучших мировых блюзменов. Может, и поэтому Воронову никто не отказал: ни БГ, ни Лева Би-2 или Шура Би-2, ни Алексей Романов из группы "Воскресение", чей хит и дал название диску. Им всем наверняка и самим было интересно то, как по-новому смогла зазвучать теперь их музыка - уже в трендах мирового блюза и традициях общедоступного рока - более привычная и понятная европейским меломанам, чем наша исконная исповедальность, смятенность чувств и самоирония, из которых во многом и выросли лучшие хиты русского рока.
В итоге "Поезд в огне" зазвучал как неспешная притча в духе Боба Дилана, рассказанная на два голоса, может, и нудновато, зато с наэлектризованными - по контрасту - нервными гитарными соло. А в хите "Чайфа" "В ее глазах" появился умиротворяющий чикагский шаффл, в то время как "Дополнительный 38-й" Чижа разогрели на запасном пути губной гармоникой и прямолинейным роуд-стори в духе групп британских клубов начала 60-х.
"Делай свое дело" получился, по сути, таким экспортным вариантом русского рока на широкую европейскую аудиторию. И тем, кто им заинтересуется, наверняка теперь захочется больше слушать и понимать эту музыку, как уже было после "Красной волны" в конце 80-х. Мало опять никому не покажется.