Сергей Воронов сыграл рок-хиты 90-х

Конечно, рано или поздно такое должно было случиться. И кто-то из отечественных музыкантов, ныне успешных на Западе, должен был сделать оммаж отечественной рок-культуре так, чтобы веско представить ее в Европе на самом высоком уровне исполнительского и продюсерского мастерства. Так, чтобы к ней прислушались, оценили и, возможно, тоже полюбили.

Сергей Воронов - особая фигура в отечественной рок-музыке. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В середине 80-х один такой альбом в русском роке уже появлялся - "Красная волна" (она же RedWave, выпущенная при деятельном участии, организаторском таланте и финансовых возможностях Джоанны Стингрей). Теперь, кажется, появилось его продолжение. Хотя певец и гитарист Сергей Воронов наверняка ничего подобного и не планировал. В конце 80-х "Красная волна" с песнями ведущих групп Ленинградского рок-клуба привела к тому, что БГ пригласили сделать карьеру в США при поддержке Брайана Адамса и Дэйва Стюарта, "Кино" поехали на нескончаемые концерты в Европе, "Странные игры" оказались востребованы в Лондоне, почти как UB40... Да и к другим нашим группам возник большой интерес, которого у Европы хватило, увы, лишь до середины 90-х.

Альбом "Делай свое дело" получился экспортным вариантом русского рока на широкую европейскую аудиторию

Жаль, но второго такого отечественного альбома, громыхнувшего на весь мир, как залп крейсера "Аврора", пришлось ждать потом долго. Точнее, вот до этого релиза Сергея Воронова, записанного не спеша, основательно, в пору концертных карантинов, зато тоже с замечательной и знаковой компанией солистов и групп. Под справедливым названием "Делай свое дело" и, конечно, со всеми шансами стать новой "Красной волной", только уже для нашего, нынешнего времени.

Сергей Воронов в нашем роке вообще фигура особая. Если ему нравится, играет с друзьями, не вылезая вперед и делая это ради музыки и духа товарищества: так было и в "Лиге блюза", и в "Неприкасаемых", и в проектах Стаса Намина. А в остальное время погружается в блюз со своей группой Crossroadz и путешествует по Европе. Английские блюзмены его уважают еще после того, как долговязый бородатый русский сыграл на сольном альбоме Кита Ричардса так, что тот подарил ему гитару. Вот и в записи его, увы, пока единственного сольника Irony охотно помогли. Жизнь, в которой дружелюбие, виртуозная игра на гитаре и странствия по музыкальным клубам дополняли друг друга, конечно, и должна была воплотиться во что-то по-европейски масштабное... Так и случилось: давний товарищ и бывший коллега по "Неприкасаемым" Гарик Сукачев построил студию и по дружбе (говорят, что и бесплатно) пустил туда Сергея. И тот с перерывами завис там почти на весь карантинный год. Отстраивал звук, искал песни, новые актуальные аранжировки, встречал на пороге студии других русских рок-звезд или обменивался дорожками по интернету. В итоге сложился альбом кавер-версий хитов русского рока, которые выбрал сам Воронов.

"Весь последний год я был занят этим проектом - трибьютом русскому року: в своих аранжировках записал треки Алексея Романова, БГ, Гарика Сукачева, Чижа и других. Причем авторы поют в своих вещах вместе со мной, - рассказал обозревателю "РГ" музыкант.

Предпочел он песни напевные и с историей успеха: "Поезд в огне" "Аквариума", "Дополнительный 38-й" Чижа, "Мой рок-н-ролл" "Би-2". Насытил дополнительными гитарным проигрышами, привольным духом и традициями блюза - музыки, которой учился у лучших мировых блюзменов. Может, и поэтому Воронову никто не отказал: ни БГ, ни Лева Би-2 или Шура Би-2, ни Алексей Романов из группы "Воскресение", чей хит и дал название диску. Им всем наверняка и самим было интересно то, как по-новому смогла зазвучать теперь их музыка - уже в трендах мирового блюза и традициях общедоступного рока - более привычная и понятная европейским меломанам, чем наша исконная исповедальность, смятенность чувств и самоирония, из которых во многом и выросли лучшие хиты русского рока.

В итоге "Поезд в огне" зазвучал как неспешная притча в духе Боба Дилана, рассказанная на два голоса, может, и нудновато, зато с наэлектризованными - по контрасту - нервными гитарными соло. А в хите "Чайфа" "В ее глазах" появился умиротворяющий чикагский шаффл, в то время как "Дополнительный 38-й" Чижа разогрели на запасном пути губной гармоникой и прямолинейным роуд-стори в духе групп британских клубов начала 60-х.

"Делай свое дело" получился, по сути, таким экспортным вариантом русского рока на широкую европейскую аудиторию. И тем, кто им заинтересуется, наверняка теперь захочется больше слушать и понимать эту музыку, как уже было после "Красной волны" в конце 80-х. Мало опять никому не покажется.