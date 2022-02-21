Шойгу: Киев готовит либо силовой вариант, либо серьезные провокации

Киев готовит на Донбассе либо серьезные провокации, либо силовой вариант решения. Об этом на внеочередном заседании Совета безопасности России сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

К признакам силового решения, по словам министра, относятся "смена мест дислокации тяжелой техники и артиллерии, смена радиочастот переговоров украинских подразделений". "Помимо этого, конечно, все, что связано с той активностью на передней линии - я имею ввиду обстрелы", - пояснил военачальник.

По его словам, украинские военные в период с 19 по 20 февраля 107 раз обстреливали Донецк. При этом более чем в 70 случаях, отметил Сергей Шойгу, применялось тяжелое вооружение - 122-мм орудие, минометы.

"В результате действий как диверсионных групп, так и действий артиллерии в Донецке фактически отсутствует вода. Во всяком случае 90 процентов города без воды. Что касается Луганска, то в двух третях города отсутствует газ. Фактически, все люди, которые проживали в той зоне соприкосновения, вынуждены были эвакуироваться", - рассказал глава российского военного ведомства.

Со стороны Украины, по данным министра обороны России, в настоящее время на линии соприкосновения с Донбассом сосредоточены 59,3 тысячи военнослужащих.

Кроме того, российский военачальник обратил внимание на то, что националистические батальоны, принимающие непосредственное участие в боевых действиях на линии соприкосновения, плохо управляются Киевом и военным командованием на местах.