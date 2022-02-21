СКР возбудил уголовное дело по факту обстрелов населенных пунктов в Донбассе

Новое заявление сделали в Следственном комитете РФ по поводу непрекращающихся обстрелов Украины непризнанных республик. В ведомстве заявили, что СК "продолжает устанавливать должностных лиц, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения Донбасса".

Вот что говорят в СК. Сегодня, в течение суток - 21 февраля - военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели массированные обстрелы с применением тяжелого вооружения и минометов, имеющих высокие поражающие свойства, запрещенных Минскими договоренностями, нескольких населенных пунктов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Следствием получены данные о том, что в результате попадания и разрыва снаряда в районе ул. Маркина Петровского района Донецка погиб мирный житель. А в результате артиллерийского обстрела села Пришиб ЛНР другой мирный житель получил серьезные ранения.

Кроме того, в результате многократных попаданий снарядов оказалась обесточенной Донецкая фильтровальная станция в Ясиноватском районе, в связи с чем прекращена подача воды нескольким сотням жилых домов. Ещё в Донецке получили повреждения здания двух городских школ.

- Обстреливая населенные пункты, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченного числа гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте. Украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней, - подчеркивают в СК. И говорят, что возбудили уголовное дело по статье 356 УК РФ - "применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации".