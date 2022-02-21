Словения сняла ограничения на въезд туристов, введенные из-за пандемии COVID-19

"Условие RVT (выздоровевшие/вакцинированные/протестированные) больше не должно выполняться на границе, и путешественникам больше не будет предписано находиться на домашнем карантине", - говорится в сообщении.

Это означает, что сделавшим прививку против COVID-19 российским туристам больше не нужно при въезде в Словению предъявлять сертификат о вакцинации, а тем, кто переболел - не потребуется делать бустерную вакцинацию, чтобы иметь возможность предъявлять соответствующие документы.

Даже непривитые россияне, которым можно было въехать в Словению с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным максимум за двое суток до дня пересечения границы, теперь от тестирования освобождены.

По сути, Словения сделала то же, что ранее и другая европейская страна - Норвегия. Отменены абсолютно все ковидные ограничения, отмечается на сайте АТОР.