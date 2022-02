СМИ cообщили о "преступных" клиентах банка Credit Suisse

Финансовая система Швейцарии оказалась под ударом после того, как западные СМИ опубликовали сенсационную утечку о 30 тысячах клиентов одного из старейших банков страны Credit Suisse. Якобы он десятилетиями сознательно обслуживал "коррупционеров, наркодилеров, торговцев людьми, военных преступников" и других нарушителей закона, в том числе в высших эшелонах власти по всему миру. Информация касается примерно 18 тысяч счетов на сумму более 100 миллиардов швейцарских франков.

Разоблачительные материалы немецкой газете SZ предоставил некий "информированный источник", а та, в свою очередь, поделилась ими с The Guardian, Le Monde и The New York Times. Согласно утечкам, самые ранние из преступных вкладов были открыты еще в начале 1940-х, самые "свежие" относятся к прошлому десятилетию. В расследовании фигурируют, к примеру, шведский подданный, осужденный за торговлю людьми на Филиппинах, и ближневосточный магнат, признанный заказчиком убийства своей подруги поп-звезды. Также в публикациях всплыло имя экс-менеджера концерна Siemens, который владел аж шестью счетами в швейцарском банке. На одном из них, по данным на 2006 год, лежало 54 миллиона швейцарских франков, "чье происхождение невозможно объяснить зарплатой управленца". Упоминается и сомнительный вклад Ватикана, оказавшийся в центре уголовного расследования о миллионных махинациях с недвижимостью в Лондоне. Как утверждает The Guardian, среди фигурантов дела есть даже подозреваемый на уровне кардинала.

В Credit Suisse решительно опровергли все обвинения. По данным банка, 90 процентов подозрительных счетов в ходе проверок были закрыты. Там назвали статьи попыткой очернить финансовый институт и подорвать сам принцип банковской тайны, который продолжает отстаивать Швейцария.