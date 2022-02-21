СМИ: США обсуждали эвакуацию Зеленского из Киева

Достоянием журналистов американского телеканала NBC News стала информация о проработке Вашингтоном вариантов отъезда президента Украины Владимира Зеленского из Киева.

Сценарий эвакуации украинского лидера изучался на случай эскалации ситуации вокруг этой постсоветской республики.

"Официальные лица администрации Байдена обсуждали с украинским правительством планы относительно того, чтобы президент Владимир Зеленский покинул Киев в случае российского вторжения", - цитирует запись в соцсетях журналиста NBC News Ричарда Энджела РИА Новости.