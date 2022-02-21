Совет ЕС одобрил выделение Украине помощи в размере 1,2 млрд евро

Представители Совета Европейского союза приняли решение одобрить выделение Украине кредитов в размере 1,2 млрд евро. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Совета.

"ЕС предоставит 1,2 млрд экстренной макрофинансовой помощи в виде займов для повышения стабильности на Украине", - говорится в заявлении.

Предложение о выделении финансовой помощи Киеву было выдвинуто Еврокомиссией. Отмечается, что экономическая и финансовая системы Украины нуждаются в поддержке в связи с "геополитической напряженностью", которая оказывает на них пагубное влияние.