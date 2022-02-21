СВР России: Запад вербует боевиков для войны на Донбассе

Служба Внешней Разведки России располагает достоверными данными, что западные спецслужбы вербуют боевиков для войны на востоке Украины, говорится в заявлении ведомства.

По данным российской разведки, спецслужбы США и Великобритании отбирают боевиков с с опытом войны на Ближнем Востоке, в Африке, Нагорном Карабахе и на Балканах.

Директор СВР России Сергей Нарышкин в ходе заседания Совета Безопасности также указал, что Киев не намерен соблюдать Минские соглашения. По данным разведки, президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на заявления на публику о поддержке "Минска", "на самом деле выполнять их не собирается".

Нарышкин также указал, что Запад провоцирует киевский режим на "очередную попытку решить проблему Донбасса военным путем". При этом он подчеркнул, что Россия не имеет права допустить этого.