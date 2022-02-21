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21.02.2022 15:02
Рубрика: Общество

Раскрыта тайна слитков с затонувшего 3200 лет назад корабля

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Израиле археологи определили место, откуда 3200 лет назад мог быть отправлен ценный груз, состоявший из свинцовых слитков позднего бронзового века. Работа исследователей открывает новый взгляд на сложное устройство общества, существовавшего в древности в Средиземноморском бассейне.

Об открытии рассказывает Israel National News. Речь идет о грузе, который несколько лет назад был найден подводными археологами при обследовании судна, затонувшего около 3200 лет назад.

Среди прочих артефактов выделялись четыре свинцовых слитка, которые и стали предметом изучения в новом исследовании. Анализ реликвий доказал, что местные народы имели тесные торговые связи с населением Кипра и Сардинии. Само место кораблекрушения находится у побережья Израиля, недалеко от порта Кесария.

По словам соавтора работы профессора Наамы Яхалом-Мак из Еврейского университета Иерусалима, чтобы определить место происхождения слитков, был проведен сравнительный химический анализ. Найденный на морском дне свинец сравнивали с другими древними артефактами из свинца, добытыми по всему Средиземноморью.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Это позволило установить, что найденные возле Кесари слитки были отлиты из свинца, добытого на острове Сардиния в центральной части Средиземного моря. Кроме того, на поверхности слитков была обнаружена кипро-минойская маркировка. Расшифровать ее пока не удалось. Однако ученым известно, что такая маркировка использовалась на Кипре в эпоху поздней бронзы.

Сопоставив полученные данные, исследователи пришли к выводу, что около 3200 лет назад обширные коммерческие связи существовали между Кипром, Сардинией и Кесарией. В то время свинец был очень ценным металлом, из него изготавливали предметы роскоши.

По словам Яхаломы-Мак, возможно, обнаруженные на морском дне слитки предназначались в дар высокопоставленному человеку - подобные дары были обычным явлением дипломатии того времени. О том, что это был ценный подарок, говорит и отдаленность мест, через которые прошел свинец. Кипр и Сардинию разделяют более 2500 километров. Несмотря на это, древние люди не поленились сначала доставить на Кипр свинец, добытый на Сардинии, а затем транспортировать его в Кесарию.

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