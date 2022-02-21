Умер экс-министр геологии СССР Евгений Козловский

Известный геолог Евгений Козловский, в 1975-1989 годах занимавший пост министра геологии СССР, скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщает Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра).

"Период его руководства Министерством геологии СССР по праву относят к "золотому веку геологии", а Евгения Александровича называют "легендой геологической отрасли". Козловский лично принимал участие в открытии месторождений таких важнейших видов минерального сырья, как нефть в Западной Сибири, алмазы близ Архангельска, олово на Дальнем Востоке России. При его участии был основан мощный, хорошо оснащенный флот отрасли, базу которого сформировали на Черном море, в Мурманске и Владивостоке", - говорится в сообщении ведомства.

В Роснедрах отметили, что именно по инициативе Козловского на правительственном уровне была утверждена научно-практическая система исследования недр "Космос - воздух - земля - скважина", которая подняла исследование недр на новый научный уровень. Кроме того, он принимал участие в реализации проходки уникальной Кольской сверхглубокой скважины.

Евгений Козловский родился 7 мая 1929 года в Гомельской области. С 1953 года работал в Дальневосточном геологическом управлении, пройдя путь от старшего бурового мастера до главного инженера и начальника Комсомольской экспедиции. В 1965-1973 годах занимал пост начальника Технического управления Министерства геологии РСФСР, после чего стал директором Всесоюзного научно-исследовательского института экономики минерального сырья и геологоразведочных работ (ВИЭМС) Министерства геологии СССР и АН СССР.

В министерстве геологии СССР - с 1974 года. Был заместителем министра, а с декабря 1975 года - министром геологии СССР.