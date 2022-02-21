В аэропорту Внуково обновили навигацию

Модернизирована навигационная инфраструктура в международном аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Теперь указатели в аэропорту представлены не только на русском и английском, но и на китайском языках. Создана упрощенная схема ориентирования по аэровокзальному комплексу. Указатели размещены на стенах, стелах или на подвесных конструкциях. На стелах, расположенных в терминале А, изображены миниатюры этажей и указывается местонахождение пассажира. Удобнее читать информацию и поднимаясь или спускаясь на эскалаторе. Важные направления движения набраны крупным кеглем - так текст виден издалека.

"Приоритетная информация размещена в верхней части указателя, чтобы пассажир запомнил ее расположение и не тратил время на поиск. Цветовое решение объединяет разные носители единым стилем и визуально отделяет навигацию от рекламы", - сообщает пресс-служба.

Больше стали номера регистрационных стоек, теперь их видно из любой точки зала. В аэровокзальном комплексе смонтированы подвесные указатели, показывающие актуальную информацию о вылете и прилете самолетов, задержках рейсов и другую. Там, где невозможно установить стелу или подвесной носитель, пассажиру помогают сориентироваться в пространстве настенные указатели. Они используются, в том числе, и для обозначения входов в помещения. Пиктограммы коротко и однозначно передают информацию, а в сложных ситуациях работают самостоятельно без текстовой части. В аэропорте "Внуково" уверены, что новая навигация позволит пассажирам упростит перемещение по территории воздушной гавани.