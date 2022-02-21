В Android обнаружили секретный код. Что он скрывает

Программный код новой версии операционной системы Android 13 содержит интересные сведения о том, какими будут смартфоны Google следующего поколения. Об этом пишет 9to5Google.

Так, выяснилось, что новые смартфоны получат кодовые имена Cheetah ("Гепард") и Panther ("Пантера") - вероятнее всего, это будут аппараты Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Кроме того, в коде упомянут чип Google Tensor GS201, оснащенный модемом "g5300b" от Samsung. По всей видимости, речь идет об Exynos Modem 5300.

9to5Google предполагает, что еще пара поколений смартфонов Pixel будут называться в честь животных семейства кошачьих. До этого Google называла свои смартфоны в честь рыб и птиц. Например, Pixel 6 и 6 Pro имели кодовые названия Oriole ("Иволга") и Raven ("Ворон").