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Рубрика: Происшествия

В ДНР ликвидированы аварии на обстрелянных шахтах

Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)

В Донецкой Народной Республике ликвидировали аварии на шахтах "Скочинского" и "Лидиевка", обесточенных из-за обстрела вооруженными формированиями Украины. Как сообщили в МЧС ДНР, под угрозой была жизнь 206 человек, находившихся в забое под землей.

Люди могли задохнуться, так как произошел сбой в системе вентиляции. Трагедию удалось предотвратить, аварийную ситуацию успели устранить горноспасатели ведомства. Сейчас ведется контроль уровня загазованности на проблемном участке шахты.

Также была восстановлена работа вентиляционной системы на шахте "Лидиевка", где могли пострадать восемь человек. Все горняки вышли на поверхность. На месте продолжают работать горноспасатели, которые приводят в строй поврежденное оборудование.

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