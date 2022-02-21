В ДНР на пунктах мобилизации собираются сотни военнообязанных мужчин

На пунктах мобилизации собираются сотни военнообязанных мужчин, готовых с оружием в руках отправиться на передовую. На призывной пункт Пролетарско-Буденновского района Донецка в понедельник прибыла очередная группа добровольцев. Некоторые уже в военной форме, сразу видно, что ребята с опытом службы. Они выделялись военной выправкой, обмундированием и серьезным взглядом. Но было немало и тех, кто заметно чувствовал себя как-то не в своей тарелке. Молодые ребята оглядывались по сторонам, спрашивали, куда им обращаться, куда идти, что при себе иметь.

"Вчера позвонили и сообщили, чтобы я прибыл на призывной пункт по такому-то адресу. Но что с собой брать, я не знал. Позвонил своему дядьке, который воевал, он меня проконсультировал", - рассказал Андрей из Пролетарского района Донецка. Парню недавно исполнилось 22 года, и он признался, что отлынивать от службы не собирается. "Сейчас такое время, что каждый мужчина обязан отдать долг Родине", - рассказал он.

Многодетный отец Андрей Николаевич из Тореза рассказал, что не мог оставаться в стороне от призыва

А вот военный пенсионер Алексей рассказал, что он, несмотря на имеющуюся бронь, пришел в военкомат и записался в добровольцы. "Вчера пришла повестка, и сегодня я уже здесь. Я и раньше принимал участие в боевых действиях. Сейчас на пенсии. Но если Родина зовет в строй, значит надо идти", - рассказал мужчина.

Он в 2014 году сначала служил в комендатуре воинской части, а потом во внутренних войсках. После выхода на пенсию работал в госструктурах, поэтому мог быть освобожден от призыва. "Оставаться дома не мог, сейчас приходит служить много молодежи, ребят надо обучать военному делу, поддерживать. Учитывая, что у меня офицерское звание, буду передавать молодым парням свой опыт, который был еще с 2014 года. Сегодня на призывном пункте встретил много ребят, с которыми воевал, люди возвращаются и берут в руки оружие", - поделился Алексей своими впечатлениями.

Многодетный отец Андрей Николаевич из Тореза рассказал, что не мог оставаться в стороне от призыва. "Да я мог бы не идти, и по возрасту уже не совсем подхожу, да и бронь госслужащего на меня распространяется, но это не про меня. Старший сын у меня сейчас в Горловке служит, средний - в Комсомольском, еще один, как гражданин Российской Федерации находится на срочной службе в РФ. Сегодня сказал своей жене, что прятаться за спинами своих детей не собираюсь. У меня в семье все воины. Батя их воспитал такими, и батя должен быть впереди", - пояснил он свою позицию.

В их семье целая династия военных. "Начиная с прадеда, деда все в нашей семье служили. Оба деда прошли Великую Отечественную войну, один был зенитчиком, второй громил бандеровское подполье в войсках НКВД. Отец в 2014 году в свои 84 года говорил, что от бандеровцев никогда не прятался и когда бомбили наши города, он ни разу не спустился в подвал", - вспоминает Андрей Николаевич.

Следует признать, что некоторые матери пытаются сейчас спрятать сыновей от мобилизации. "Когда между войной и позором выбирают позор, получают и войну, и позор. Вот это я хочу сказать таким родителям, если парни могут держать в руках оружие, есть силы, не инвалиды, они должны идти и защищать Родину. С другой стороны, я не могу их осуждать, но матерям нужно понимать, что для того чтобы они могли спокойно спать, кто-то должен сдерживать натиск врага. А кто, если не мы?" - подчеркнул Андрей Николаевич.