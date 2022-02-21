В Донецке прекращена подача воды из-за обстрела фильтровальной станции

В Донецке была обстреляна фильтровальная станция, в результате на ней отключено электричество. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Как стало известно, сейчас станция не работает, из-за этого в городе прекращена подача воды. Сроки восстановления не известны.

Напомним, ситуация в Донбассе обострилась в последние дни. Власти ДНР и ЛНР сообщают об участившихся обстрелах со стороны вооруженных сил Украины. В субботу лидеры ДНР и ЛНР объявили о всеобщей мобилизации в самопровозглашенных республиках.