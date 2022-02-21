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21.02.2022 16:06
Рубрика: В мире

В Донецке сложилась критическая ситуация

Текст: Руслан Мельников ("Российская газета", Донецк)
Город вновь, в который раз уже за долгие годы, замер в ожидании… Чего? Развязки? Мира? Войны? Кто бы знал точный ответ.

Местные жители, военные, власти - все в один голос говорят о нарастающем напряжении. И, увы, все чаще возникают весомые поводы для подобных разговоров. Ощущение у дончан такое, что близится переломный момент. Но каким именно будет перелом, в какую сторону, какими силами и какими жертвами, об этом никто ничего сказать не может.

Донецк просто замер. Донецк ждет. В какой-то момент отдаленный грохот взрывов и стрельбы на окраинах прекратились. Но не похоже, что пугающая тишина - это наступление долгожданного мира или хотя бы очередного перемирия, больше похоже на затишье перед настоящей бурей.

С началом новой рабочей недели на передовой царит нехорошее оживление. За сутки ВСУ выпустили по ДНР и ЛНР около 1500 боеприпасов. А там, где рвутся снаряды редко обходится без жертв. В районе села Коминтерново погиб ополченец ДНР, еще один получил тяжелые ранения, двое - контужены. ВСУ использовали 122-мм арторудия и 120-мм минометы. Еще одна крупнокалиберная мина, разорвавшаяся у остановки в западной части Донецка, унесла жизнь мирного жителя. Горняка из поселка шахты "Трудовская", отправившегося на работу в утреннюю смену, накрыло осколками. Под обстрел попали две школы. Здания получили повреждения. Стекла в классах выбиты. На шахте имени Скочинского в Кировском районе Донецка из-за обстрела с украинской стороны остановлен вентилятор главного проветривания, из шахты выводят на поверхность 266 горняков. Обесточено шесть трансформаторных подстанций в Петровском районе Донецка.

Прозвучавшее накануне предупреждение об усилившейся активности диверсантов тоже оказалось не ошибочным. Утром перед рынком у железнодорожного вокзала прогремел взрыв. Как оказалось, преждевременно сработала взрывчатка украинского диверсанта. Сам он погиб. На месте происшествия обнаружена еще одна сумка со взрывным устройством. А в Новоазовском районе на территорию ДНР прорвалась диверсионная группа. Диверсантам удалось взорвать склад ракетно-артиллерийского вооружения. Кроме того, они попытались приблизиться к российской границе. Начался бой. Сотрудники МГД ДНР обнаружили тайники с взрывчаткой. Их выдал пленный диверсант из ликвидированной сутки назад диверсионной группы. Специалисты нашли в схронах пластиковую взрывчатку, мины МОН-50 и жидкую взрывчатку повышенной мощности. Все уничтожили на месте, чтобы не рисковать.

Фото: Сергей Батурин
В районе разрушенного аэропорта Донецка прогремел взрыв

В такой обстановке все более актуальной становится мобилизация. С очередным заявлением выступил глава ДНР Денис Пушилин.

"За последние сутки обстановка в Республике стала критической. Украина ведет массированные обстрелы нашей территории. По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков. Гибнут люди. В городах и населенных пунктах активизировались украинские диверсионные группы. Призываю все мужское население - всех способных держать оружие в руках - прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей и нашего Отечества", - сказал он.

"Убедительно прошу всех военнообязанных граждан, которым не безразлична судьба Донбасса, прибыть в отделы военных комиссариатов Республики и пополнить ряды защитников нашей Родины. Для нас важен каждый человек, каждый воин, каждый собрат по оружию", - сказал Начальник Управления Народной милиции ДНР Денис Синенков.

По улицам Донецка ездит машина с громкоговорителями. Тревожное эхо разносит информацию о том, куда следует прибыть запасникам для отправки в части. "При себе иметь паспорт, воинский билет и минимальный набор продуктов питания. Защита Родины - священный долг каждого мужчины!", - доносится из громкоговорителей.

Приходят СМС-сообщения на номера местного мобильного оператора "Феникс". Корреспонденту "РГ", подключившему фениксовскую сим-карту, в понедельник тоже поступило сразу два таких сообщение от абонента "komissariat". "Внимание! На фоне возможной агрессии со стороны Украины священный долг и обязанность каждого мужчины стать на защиту своего дома и отечества" - это первое. И второе: "Киевом принято решение о наступлении на нашу Республику. Долг каждого мужчины прибыть на сборный пункт и вступить в ряды защитников Республики".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
В Донецке снаряды попали в две школы

Со сборного пункта в одной из донецких школ отъезжают военные КАМАЗы. Матери, жены и дети провожают своих мужчин. Отправка происходит под усиливающуюся канонаду. Мобилизованные, пока еще одетые "по гражданке", с небольшими вещмешками располагаются в кузове. Военнослужащий в форме со сборного пункта закрывает за ними задний борт.

- Конечно, я сам сюда пришел. А как иначе? Донецк - моя Родина, надо ее защищать. Я работал в госструктурах, сейчас на пенсии. Обратился в военкомат, сказали ехать сюда, на сборный пункт. Первые "КАМАЗы" ушли. Сейчас за нами должны приехать. Куда именно повезут, пока не известно. Но, куда бы я не попал, постараюсь повлиять на события, - рассказал один из мужчин в возрасте, ожидающий отправки.

Спрашиваю у знакомого ополченца Николая, как он воспринимает эвакуацию и мобилизацию.

- Положительно, - отвечает тот. - Если действительно начнутся широкомасштабные военные действия, эвакуация позволит снизить потери среди мирного населения, в первую очередь среди женщин, детей, стариков. А мобилизация поможет продержаться на передовой в самые сложные первые минуты и часы. Но вообще-то многие дончане уже привыкли жить в подобном режиме. Выйти из шахт и заводов, взяться за оружие - для них обычное дело после 2014-2015 годов.

- А много сейчас мобилизованных на передовой?

- Немало. Люди прибывают и будет еще больше.

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