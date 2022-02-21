В Донецке снаряды попали в две школы

В результате обстрела Донецка пострадали здания двух школ. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Повреждения получили здания общеобразовательных заведений № 105 в Петровском районе и № 56 в Киевском районе города. В первой были повреждены окна и газовая труба, во второй - только окна. Как говорится в сообщении центра, это произошло в результате многочисленных ночных обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.

Также появилась информация о гибели в Петровском районе на пересечении улиц Дунаевского и Маркина мирного жителя. Она проверяется.