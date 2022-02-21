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Текст:   Татьяна Замахина 
11:19 21.02.2022

В Госдуму внесен проект о заморозке тарифов на услуги ЖКХ

Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

На период с 1 июля по 31 декабря нынешнего года предлагается ввести мораторий на повышение оплаты коммунальных услуг. Такой законопроект внесли в ГД депутаты фракции ЛДПР. Кабмин проект не поддержал.

Самыми частыми преступлениями в сфере ЖКХ стали кражи и мошенничества

Инициативу парламентарии предлагают реализовать в период пандемии в связи с падением доходов населения. Эта тенденция вызвана ростом безработицы, ситуацию усугубляет и инфляция, отмечено в пояснительной записке.

Авторы напоминают, что правительство ранее утвердило индексы изменения оплаты услуг ЖКХ во втором полугодии в среднем по регионам. "Рост тарифов будет варьироваться от 2,9% до 6,5%", - указали депутаты. Наибольший рост тарифов ЖКХ ожидается в Чечне (6,5%), Санкт-Петербурге (6,3%), Севастополе, Крыму и Татарстане (6,2%), а также в Москве, Якутии и Дагестане (6%).

Мораторий на рост тарифов, по мнению разработчиков, позволит "частично улучшить ситуацию с реальными доходами граждан".

Авторы отметили, что принятие закона не приведет к тратам из бюджета РФ.

Однако правительство РФ в отзыве заявило, что введение моратория повлечет дефицит оборотных средств на поддержание текущей деятельности ресурсоснабжающих организаций и выполнение ими плановых ремонтных работ, а также неблагоприятно повлияет на обеспечение необходимых запасов топлива и материалов. Авторы это не учли, добавили в кабмине, так что нагрузка на бюджет РФ все же будет, а источники финансирования депутаты не указали.

Сенаторы займутся мониторингом программы по обновлению ЖКХ

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