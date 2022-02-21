В Казахстане задержан экс-министр обороны Бектанов по делу о беспорядках

Генпрокуратура Казахстана подтвердила факт задержания бывшего министра обороны страны Мурата Бектанова. Его подозревают в бездействии во время беспорядков, которые охватили крупные города Казахстана в начале января этого года.

"Бектанов помещен в изолятор временного содержания по подозрению в совершении данного преступления", - говорится в сообщении генпрокуратуры Казахстана.

Согласно местному законодательству, "бездействие власти", повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок до 8 лет лишения свободы. Срок до 11 лет можно получить за неисполнение своих служебных обязанностей в боевых условиях.

Бектанов был отправлен в отставку 19 января. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства армия во время январских событий не выполнила поставленных задач.

Напомним, что в середине марта Токаев собирается рассказать об итогах расследования январских беспорядков в послании народу страны.