В Луганске эвакуировано информационное агентство

Сотрудники информационного агентства "Луганский Информационный Центр" (ЛИЦ) эвакуированы из офиса в центре города, сообщают в редакции.

Главный редактор ЛИЦ Сергей Мешковой сообщил, что в Луганске "все мощнее" звучит артиллерийская канонада, в здании агентства дрожат оконные стекла. В целях безопасности сотрудников эвакуировали из здания, они продолжат работу из дома.

Как передает РИА Новости, в пригородах Луганска раздаются многочисленные взрывы. Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало.