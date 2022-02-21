Судебный процесс вызывает стресс у любого человека, что уж говорить о детях, которые стали жертвами или свидетелями преступлений и вынуждены давать показания. Чтобы помочь им справиться с волнением, в мадридских судах "работают" собаки-психологи.

Как рассказывает El Mundo, это два лабрадора Эйка и Куба. С ними можно поиграть в ожидании начала заседания. А при необходимости они могут и сопровождать ребенка на самом судебном процессе.

Как отметила заместитель министра юстиции Мадридского сообщества Иоланда Ибаррола, когда несовершеннолетние боятся, они замыкаются в себе. "С помощью этой меры мы пытаемся сделать так, чтобы собака стала эмоциональной поддержкой и защитной стеной для ребенка, чтобы он расслабился и смог описать свои переживания с максимальным количеством деталей", - пояснила она.

Успокаивающее воздействие собак на детей было выявлено еще несколько лет назад. Ознакомившись с результатами исследований психолога Ванессы Коррал, прежде работавшей в полиции, минюст столичного региона Испании дал добро на использование четвероногих в судах. Однако поначалу многие судьи скептически отнеслись к этому и не разрешали животным присутствовать на проводимых ими заседаниях. Дело в том, что для того, чтобы лабрадоры сопровождали детей во время их выступлений, "добро" должны дать все стороны, судьи, прокуроры, адвокаты и, конечно же, их родители. Лишь после этого можно привлечь прошедших специальное обучение собак.

Присутствие животного во время процесса отвлекает ребенка от пережитого в прошлом, он обретает уверенность и может дать показания. Кстати, происходит это не в обычном зале, а в специальной комнате, больше похожей на детскую, где есть стол с играми, диван. Вопросы ребенку задает психолог или социальный работник, а судья, прокурор и адвокаты наблюдают за этим через двустороннее зеркало. Уточняющие вопросы они передают психологу через специальный наушник, а тот уже озвучивает их ребенку. Именно в этот момент собака оказывает максимальную поддержку. Многие дети обнимают ее, когда им приходится вспоминать особо болезненные моменты.

Эффективность такого метода судьи оценили, и с каждым годом Эйка и Куба все чаще привлекаются к процессам. Только за два неполных месяца 2022 года было подано уже восемь запросов на проведение заседаний с лабрадорами в качестве психологов для детей. Всего же за последние восемь лет собаки помогли пройти через суд 469 несовершеннолетним.