В МИД возникли вопросы к США после сообщений о возможных терактах в РФ

В МИД РФ возникло сразу несколько вопросов после публикации на сайте посольства США в России сообщения, в котором американцев призывают быть предельно осторожными в связи с возможными терактами в ближайшее время.

По данным диппредставительства, целью злоумышленников будут крупные города (Москва и Санкт-Петербург), а также районы "повышенной напряженности" вдоль российско-украинской границы.

Особую опасность представляют места массового скопления людей: станции метро, торговые центры, железнодорожные вокзалы. Их следует избегать, подчеркивается в публикации.

"Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?" - написала в Telegram официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.