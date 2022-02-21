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Рубрика: Власть

В Москве открылась Ближневосточная конференция клуба "Валдай"

Текст: Константин Волков
В Москве проходит XI Ближневосточная конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай". Ее открыл замминистра иностранных дел, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Он прочел обращение главы МИД России, в котором обозначены главные направления российской политики в отношении Ближнего и Среднего Востока и Африки. В нем, в частности, сказано, что "у всех нас есть общий и глобальный враг - международный терроризм. Борьба с этим врагом требует коллективного подхода". Также отмечается, что Россия пользуется репутацией надежного и предсказуемого партнера на Ближнем Востоке.

В обращении министра подчеркнуты некоторые перспективные направления, среди которых - комплексное урегулирование в Сирии и возвращение на родину сирийских беженцев, поставка энергоносителей в Ливан через территорию Сирии, а также развитие политического процесса в Ливии, поддержка усилий по безопасности в зоне Персидского залива, сотрудничество в рамках Астанинского формата по сирийскому урегулированию, в котором участвуют Россия, Турция, Иран, локализация производства вакцины "Спутник V" на Ближнем Востоке.

Россия в нынешней ситуации показывает свою силу и независимость, а на Ближнем Востоке это любят

На конференции Богданов рассказал и о предстоящем участии Лаврова во встрече глав МИД стран Астанинского формата в турецкой Анталье в марте в рамках Дипломатического форума под названием "Перекодирование дипломатии". Богданов отметил, что Россия выступает за то, чтобы работать по урегулированию проблем Ближнего Востока вместе с США. Так, в настоящее время, напомнил дипломат, продолжаются контакты Москвы и Вашингтона по Сирии и Ливии. По его словам, "на уровне спецпредставителей четырех участников "Ближневосточного квартета" (РФ, ЕС, США, ООН. - "РГ") контакты сейчас активизировались, но, к сожалению, наши американские партнеры пока не готовы выводить эту работу на министерский уровень, более глубоко с нами взаимодействовать по Ближнему Востоку".

Уйти от отношений России и Запада на конференции не получилось - все выступления и ответы на пресс-подходах так или иначе затрагивали эту тему. Как отметил и.о. декана факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, "нынешний кризис даст работу дипломатам всего мира лет на двадцать пять вперед". Председатель совета фонда клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий отметил, что сейчас Россия может стать лидером мировой трансформации, которая затронет также Ближний Восток и Африку.

Научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин отметил в разговоре с "РГ", что "Россия в нынешней ситуации показывает свою силу и независимость, а на Ближнем Востоке это любят, там уважают лидеров, которые могут проецировать свои силы и возможности вовне, даже вопреки каким-то обстоятельствам. То, что мы делаем на Ближнем Востоке, находит поддержку среди тамошнего населения. И в долгосрочной перспективе такое поведение - в нашу пользу. Да, мы заняли очень жесткую, принципиальную позицию, но она находит понимание не только на Востоке, но и даже на Западе. Так, Джек Мэтлок, бывший посол США в СССР, напрямую пишет, что в интересах Америки принять все российские предложения, потому что противостояние с Россией идет вразрез с национальными интересами США".

Фото: Владислав Воднев / Sputnik/РИА Новости
Лавров: Идут переговоры о производстве "Спутника V" на Ближнем Востоке и Африке

Многие специалисты, собравшиеся на Ближневосточный форум клуба "Валдай" считают, что сейчас происходят события исторического масштаба, которые непременно скажутся и на ситуации в регионах от Иракаа до Марокко. Как отмечает в своем докладе "Новая стратегия России на Ближнем Востоке: страны и направления" ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Константин Труевцев, "Россия входит в наступающий этап, будучи ведущим и весьма востребованным игроком на Ближнем Востоке, пожалуй, на сегодняшний день самым влиятельным из внешних сил, что открывает перед ней значительные дополнительные возможности - не только в регионе, но и на большой международной арене. Однако это чревато и появлением новых обременений для российской стратегии, если Москве не удастся выдержать нынешнюю линию на активное, конструктивное, но в целом равноудаленное, гибкое и, не побоимся этого слова, творческое вовлечение в распутывание клубка региональных проблем".

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