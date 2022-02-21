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21.02.2022 09:58
Рубрика: Культура

В Москве показали как могли бы выглядеть современные царицы

Текст: Сусанна Альперина
Свои фантазии о том, как могли бы выглядеть царицы в современном мире дизайнер Наталья Душегрея воплотила в новой весенне-летней коллекции, которая называется "Царская невеста". Показ прошел в демонстрационном зале ГУМа, выходящим окнами на Красную площадь и Кремль и собрал многих известных людей. Так, например, его посетила актриса Ирина Алфёрова, которая редко выходит в свет. В прошлом году Ирина Ивановна сама участвовала в показе Душегреи - впервые вышла на подиум накануне своего 70-летия. В этот раз она пришла как гостья.
Фото: Дмитрий Бабушкин, Игорь Стражин Фото: Дмитрий Бабушкин, Игорь Стражин
Фото: Дмитрий Бабушкин, Игорь Стражин

Нынешней весной Душегрея предлагает носить куртки-косухи, длинные и укороченные жилеты, а также летящие платья А-силуэта, блузы и плиссированные юбки.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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"Работая над "Царской невестой", я вдохновлялась эпохой Ивана Грозного, ее символикой и той роскошью, о которой писали иноземные послы, - говорит основатель и дизайнер бренда Наталья Душегрея. - А также смотром невест, как особым историческим моментом, красивым и неоднозначным одновременно".

Музыку для показа в ГУМе специально написал композитор Алексей Палагин, взяв за основу традиционные русские наигрыши. А на финальном выходе моделей в живом исполнении Алексея и коллектива "Новые Кельцы" прозвучала старинная свадебная песня рязанской области.

Интересно, что look book ( так называются фотографии - собрание образов с готовыми решениями наборов одежды - Прим. Авт.) коллекции "Царская невеста" снимали в Александровском Кремле, в палатах, где 17 лет прожил Иван Грозный. Сейчас это музей-заповедник Александровская слобода. В качестве моделей в этой фотосессии выступили звезда сериала "Молодёжка" Серафима Низовская и ведущая Матч ТВ Юлия Маслаченко.

Фото: Дмитрий Бабушкин, Игорь Стражин

А в необычном дефиле также приняли участие Юлия Такшина, Наталия Лесниковская, Евгения Поплавская, художница Дарья Осадчая и другие. Яна Поплавская вместе с внучкой Варей пришла поддержать свою невестку Евгению, которая участвовала в показе.

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