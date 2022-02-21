В Москве показали как могли бы выглядеть современные царицы

Свои фантазии о том, как могли бы выглядеть царицы в современном мире дизайнер Наталья Душегрея воплотила в новой весенне-летней коллекции, которая называется "Царская невеста". Показ прошел в демонстрационном зале ГУМа, выходящим окнами на Красную площадь и Кремль и собрал многих известных людей. Так, например, его посетила актриса Ирина Алфёрова, которая редко выходит в свет. В прошлом году Ирина Ивановна сама участвовала в показе Душегреи - впервые вышла на подиум накануне своего 70-летия. В этот раз она пришла как гостья.

Фото: Дмитрий Бабушкин, Игорь Стражин