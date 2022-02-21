В Москве показали как могли бы выглядеть современные царицы

Нынешней весной Душегрея предлагает носить куртки-косухи, длинные и укороченные жилеты, а также летящие платья А-силуэта, блузы и плиссированные юбки.
"Работая над "Царской невестой", я вдохновлялась эпохой Ивана Грозного, ее символикой и той роскошью, о которой писали иноземные послы, - говорит основатель и дизайнер бренда Наталья Душегрея. - А также смотром невест, как особым историческим моментом, красивым и неоднозначным одновременно".
Музыку для показа в ГУМе специально написал композитор Алексей Палагин, взяв за основу традиционные русские наигрыши. А на финальном выходе моделей в живом исполнении Алексея и коллектива "Новые Кельцы" прозвучала старинная свадебная песня рязанской области.
Интересно, что look book ( так называются фотографии - собрание образов с готовыми решениями наборов одежды - Прим. Авт.) коллекции "Царская невеста" снимали в Александровском Кремле, в палатах, где 17 лет прожил Иван Грозный. Сейчас это музей-заповедник Александровская слобода. В качестве моделей в этой фотосессии выступили звезда сериала "Молодёжка" Серафима Низовская и ведущая Матч ТВ Юлия Маслаченко.
А в необычном дефиле также приняли участие Юлия Такшина, Наталия Лесниковская, Евгения Поплавская, художница Дарья Осадчая и другие. Яна Поплавская вместе с внучкой Варей пришла поддержать свою невестку Евгению, которая участвовала в показе.