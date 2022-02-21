В ПФР рассказали, как семьям военных получить компенсацию на услуги ЖКХ

С начала нынешнего года семьи погибших (умерших) военнослужащих и ряда силовых ведомств могут получать компенсационные выплаты по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг в Пенсионном фонде России.

При этом, как напоминают специалисты отделения Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, если выплата была назначена до 1 января 2022 года, она продолжает выплачиваться. Специально переоформлять ее не нужно. А вот если гражданин имеет право на компенсационную выплату, но еще не воспользовался своим правом, то с 1 января 2022 года ему необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР или офис МФЦ по месту жительства. Туда необходимо подать заявление.

Со временем процедура получения компенсации на ЖКХ упростится. Так, например, будет отменена обязанность раз в полгода представлять платежки, чтобы подтвердить расходы на коммунальные услуги и получить полагающуюся компенсацию. Пенсионный фонд сам запросит такие сведения из информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

Размер компенсации составляет 60% расходов на оплату ежемесячных коммунальных платежей, 60% на разовые коммунальные платежи, например, за вызов электрика или сантехника, 60% на установку стационарного телефона и абонетскую плату за его использование.