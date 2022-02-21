В РЭУ имени Плеханова появятся новые направления

С нового учебного года студенты Российского экономического университета им. Плеханова будут учиться не на факультетах, а в Высших школах: они созданы на базе факультетов и образовательно-научных центров вуза.

Всего в РЭУ будет восемь Высших школ: экономики и бизнеса, финансов, менеджмента, кибертехнологий, математики и статистики, социально-гуманитарных наук, права, креативных индустрий, а также Инженерная школа "Новые материалы и технологии".

Такая трансформация заложена в программе развития университета, который вошел в число вузов - обладателей грантов по программе "Приоритет 2030". К своим традиционно сильным сферам - экономике и управлению - он добавляет еще два направления: кибертехнологии с необходимой математической подготовкой, и инженерные технологии по ряду направлений, включая биотехнологии, новые материалы, цифровую медицину, промышленный дизайн и управление отходами.

В "Плехановке" рассчитывают, что расширение в экономическом вузе инженерных, математических и IT-направлений исследований и подготовки будет способствовать росту малых и средних предприятий в стране.