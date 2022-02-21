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Рубрика: В мире

В Риме нашли "вторую" Джоконду

Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)
Фото: REUTERS/Johanna Geron/File Photo Фото: REUTERS/Johanna Geron/File Photo
Фото: REUTERS/Johanna Geron/File Photo

В нижней палате итальянского парламента, в Палаццо Монтечиторио, хранится уникальная картина, которая как две капли воды напоминает самое загадочное творение великого Леонардо да Винчи, Мону Лизу.

Произведение под названием "Джоконда Торлонии" (в прошлом она принадлежала знатной семье Торлония) было перевезено в Палату депутатов из Палаццо Барберини, Национальной галереи старинного искусства, в 1925 году. На протяжении почти целого века картину считали не самой удачной копией Моны Лизы, которая не имеет особой художественной ценности. В какой-то момент о ней и вовсе забыли.

Переломным этапом в судьбе полотна стал 2019 год, когда состоялась целая серия культурных мероприятий, посвященных 500-летию со смерти Леонардо. При подготовке к одной из юбилейных выставок в Риме, эксперты в буквальном смысле взглянули на картину другими глазами. Так, по словам авторитетного искусствоведа Чинции Паскуали, считающегося одним из ведущих "леонардоведов", "картина очень интересная, и нельзя исключать, что именно Леонардо участвовал в ее создании". Вторит ей коллега, куратор выставки "Леонардо в Риме" Антонио Форчеллино.

"Это невероятная и драгоценная картина, она может стоить не менее 10 миллионов евро. Я думаю, что да Винчи, возможно, прикоснулся к ней или, во всяком случае, она была выполнена под его пристальным взглядом", - считает искусствовед. Ожидается, что уже в марте заново оцененное полотно выставят для публики в здании Палаты депутатов.

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