В Роспотребнадзоре объяснили всплеск заболеваемости "омикроном" среди детей

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией происходит во всех возрастных группах, но чаще всего заражаются школьники: как младшие (7-14 лет), так и старшеклассники (15-17 лет), говорится в сообщении Роспотребнадзора. Эксперты двух подведомственных научных учреждений - Центрального НИИ Эпидемиологии и МНИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского ответили на основные вопросы о течении заболевания, вызванного штаммом "омикрон", у детей.

Почему дети при распространении "омикрона" стали заболевать чаще?

В этом "повинны" мутации, которые привели к изменениям шипа коронавируса, позволили возбудителю активнее прикрепляться к слизистой оболочке верхних дыхательных путей, поражая клетки слизистой. Возрастные особенности строения носоглотки у детей (рыхлая слизистая оболочка, узкие просветы) приводят к тому, что респираторные вирусы задерживаются в верхних дыхательных путях. В то же время неспецифическая местная иммунная защита развита у детей, особенно маленьких, недостаточно - именно поэтому дети особенно восприимчивы к различным воздушно-капельным инфекциям. Коронавирус SARS-CoV-2 по своим свойствам стал гораздо больше похож на давно известные сезонные респираторные вирусы, к которым наиболее чувствительны дети.

Как дети переносят коронавирус, вызванный штаммом "омикрон"?

В основном, заболевание при "омикроне" проходит так же, как и другие ОРВИ - легко. "По сравнению с предыдущими волнами, сейчас у пациентов детского возраста и подростков намного сильнее выражены симптомы воспаления верхних дыхательных путей: насморк, першение в горле, кашель, часто повышается температура тела, беспокоит выраженная слабость, головная боль, отсутствие аппетита. У некоторых пациентов - осиплость голоса, диарея, сыпь. Эти симптомы отмечаются и при других ОРВИ. В большинстве случаев выздоровление наступает в течение недели.

Но в некоторых случаях развиваются осложнения: гайморит, бронхиолит, бронхит, обострения тонзиллита. Возможна и пневмония. "Осложнения, как правило, развиваются при несоблюдении домашнего (постельного или полупостельного) режима, несвоевременно начатом, неправильном лечении или при его отсутствии. Поэтому очень важно при первых признаках респираторной инфекции оставить ребенка дома, обратиться к врачу и выполнять все его рекомендации, советуют в Роспотребнадзоре.

Эксперты подчеркивают, что осложнения могут развиться не только после коронавирусной инфекции, но и после любого другого инфекционного заболевания, включая грипп и сезонные ОРВИ.

Как быстро проявляются симптомы заболевания? И каков риск тяжелого течения при "омикроне"?

После заражения симптомы отмечаются, как правило, на 2-3 день, но могут появиться позднее - до семи дней.

В группе риска по тяжелому течению - дети до 5 лет. По данным американских исследователей, тяжелое течение отмечается не более чем у одного процента, а 0,33 процента заболевших детей (примерно 3 ребенка из 1000) нуждаются в искусственной вентиляции легких.

В России тяжелое течение также встречается менее чем у одного процента детей. При этом госпитализируются три процента заболевших - в том числе, дети в состоянии средней тяжести и дети с хроническими заболеваниями, требующими дополнительного медицинского наблюдения.

Можно ли утверждать, что новый штамм "омикрон" особенно опасен для детей? Почему?

Общее число госпитализаций детей с коронавирусной инфекцией при распространении "омикрона" существенно выросло. Увеличилось и суммарное количество детей, нуждающихся в интенсивной терапии.

Однако частота тяжелого течения и летальных исходов у детей во много раз ниже, чем среди взрослых, особенно лиц старше 60 лет.

Ученые продолжают наблюдение за поведением нового штамма, окончательные выводы об опасных свойствах "омикрона" будут сделаны позже. Пока же, в целом, считается, что заболевание у детей, вызванное SARS-CoV-2 Omicron, протекает более легко по сравнению с предыдущими вариантами коронавируса. Многие дети переносят "омикрон" бессимптомно: наибольшее число таких случаев зарегистрировано в тех регионах, где активнее проводится тестирование.

Кто болеет чаще - мальчики или девочки?

Такой статистики не ведется, однако, по анализу имеющихся данных, можно утверждать, что все дети болеют, независимо от пола.

Как защитить ребенка от заражения?

Дети заражаются не только контактируя друг с другом в школе. Инфицирование также происходит в семье от не вакцинированных и не переболевших ранее взрослых. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют сделать прививку или ревакцинироваться всем взрослым в семьях с детьми. Так же по-прежнему важно соблюдать неспецифические (барьерные) меры профилактики.