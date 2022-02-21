В Сибири могут запустить новую льготную ипотеку

За неделю, до 28 февраля, минтруд, минфин и ДОМ.РФ должны разработать модель ипотеки с субсидируемой из бюджета ставкой для Сибирского федерального округа. Такое поручение дала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Льготная ипотека будет доступна молодым специалистам, научным работникам и гражданам, переехавшим на работу в СФО. Предложение связано с подготавливаемой правительством Стратегией развития Сибири и запуском там новых инвестпроектов. Ключевая задача - реализовать экономический потенциал регионов и повысить качество жизни людей, создать условия для привлечения и сохранения населения Сибири.

Эти проекты потребуют привлечения около 500 тысяч граждан, что, естественно, создаст спрос на строительство или приобретение нового жилья. Потенциальный объем необходимого жилья оценивается экспертами в 12 млн кв. метров. Сейчас готовятся предложения по параметрам "сибирской" ипотеки, рассматриваются различные идеи, рассказал управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

Между тем похожая программа "Дальневосточной ипотеки" стимулировала жилищное строительство и отчасти остановила отток населения из региона. Программа пользуется большим спросом у жителей ДФО и позволила привлечь в округ высококвалифицированных специалистов, подчеркивают в ДОМ.РФ. "С начала действия программы ею воспользовались более 33 тысяч семей, выдано кредитов на сумму более 131 млрд рублей", - говорит Ниденс.

Обеспечение граждан страны современным и качественным жильем - одно из приоритетных для государства направлений развития, отметили в пресс-службе Минстроя. Льготные ипотечные программы, в свою очередь, сделали приобретение жилья максимально доступным для граждан. При этом разнообразие таких программ позволяет повысить доступность собственного жилья для людей различного возраста, семейного, имущественного положения, в том числе с учетом территориального фактора. По "Дальневосточной ипотеке" каждый год количество кредитов и объем кредитования увеличивается.

"В целом ипотека как рыночный механизм обладает стимулирующим потенциалом для рынка жилья, обеспечивая улучшение жилищных условий людей и сохранение баланса между спросом и предложением. Вместе с тем, возможность эффективного применения такого инструмента и различных его механизмов требует максимально взвешенных и проработанных решений", - подчеркнули в ведомстве.

Возросший после запуска дальневосточной ипотеки спрос на жилье привлек инвестиции в новые девелоперские проекты: объем жилищного строительства в 2021 году вырос на 25%, отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Увеличение жилищного строительства, в свою очередь, повысило инвестиционную привлекательность региона, сюда выходят новые игроки - федеральные застройщики, крупные банки, новые промышленные предприятия, считает Игорь Соломатин, коммерческий директор "ПроГород" (Группа ВЭБ.РФ).

Численность населения Дальнегот Востока выросла с 6 млн в 2018 году до 8 млн человек в 2019-м

За 2021 год, по данным Росстата, в Сибирь приехали 410 тысяч человек, а на Дальний Восток - 247 тысяч человек. Главный донор - Центральный федеральный округ.

В целом за прошлый год число жителей Сибири и Дальнего Востока сократилось на 160 тысяч человек. При этом запуск льготной ипотеки на Дальнем Востоке в конце 2019 года совпал с резким ростом численности населения - с 6 млн в 2018 году до 8 млн человек в 2019-м, говорит первый вице-президент "ОПОРЫ России" Павел Сигал. С тех пор численность падает незначительно. "Из этого следует, что такие программы способствуют удержанию населения в региональных центрах и развитию строительной отрасли", - говорит он. При этом жилье все же пользуется спросом со стороны местного населения, говорит управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский. "Сложно представить, что семья захочет изменить привычное место жительства, оставить работу, родственников и близкое окружение только ради возможности взять ипотеку под низкий процент", - считает он.

Предварительно озвученные параметры "Сибирской ипотеки" пока больше похожи на региональные льготные программы, в рамках которых предусматривается поддержка специалистов, которых в регионе не хватает. Это могут быть врачи, учителя, работники муниципальных учреждений, семьи с детьми и др. Это соответствует курсу на повышение адресности ипотечных программ, что не должно стимулировать рост цен на жилье, как это было, когда дешевую ипотеку могли получить все желающие.