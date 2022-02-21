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21.02.2022 22:01
Рубрика: Власть

В Сирии применили новейший российский дрон-камикадзе "Ланцет"

Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 39(8687)
Глубоко модернизированный барражирующий боеприпас, или, как его еще называют, дрон-камикадзе, "Ланцет" был применен в Сирии по террористам.

Использование барражирующих боеприпасов - явление для нашей армии пока новое. Ударный беспилотник "Ланцет" впервые был показан в 2019 году на форуме "Армия" и практически сразу же был взят на "обкатку" нашими спецподразделениями в Сирии. Уже в апреле 2020 года появилась официальная информация о том, что "Ланцеты" успешно применялись для уничтожения расчетов противотанковых комплексов боевиков и полевых командиров. Причем удары наносились практически с хирургической точностью.

Конечно, первые испытания показали и некоторые недоделки этого, без сомнения, перспективного и эффективного вида боеприпасов.

Как сообщает РИА Новости, недавно в Сирии по террористам был применен обновленный "Ланцет", который способен дольше зависать в воздухе и нести больший заряд взрывчатки.

"В рамках испытаний новая версия барражирующего боеприпаса "Ланцет-3" была несколько раз применена подразделениями российских военных по позициям террористов в Сирии. Новый аппарат получил увеличенные продолжительность и дальность полета и способен нести боевую часть повышенного могущества", - рассказал источник агентства.

"Ланцет-3" несет заряд в 3 килограмма. Он способен зависать в воздухе на 40 минут и развить скорость 110 км/ч. При обнаружении цели такой беспилотник поражает ее как управляемая ракета, полностью уничтожаясь сам.

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