В США запустилась новая социальная сеть - Truth Social

"Для успешного запуска нового проекта нужно, чтобы все, кто причастен к его созданию, понимали, что он должен представлять интересы не конкретного человека, а быть независимой площадкой, на которой могут высказываться в том числе антитрамповские мнения. Только тогда соцсеть будет иметь хоть какие-то шансы на успех. Естественно, при условии достаточного финансирования", - считает Кристина Петрова, основатель агентства PR Perfect.

Аналогичного мнения придерживается Иван Самойленко, управляющий партнер агентства B&C Agency. "Социальная сеть Дональда Трампа - это проект, который преследует иные цели, нежели его аналоги, крупные соцсети, - говорит эксперт. - Конечно, политик не будет жалеть собственных денег и средств инвесторов на рекламу и продвижение, чтобы стать конкурентом признанным гигантам, но основная цель бывшего президента - снова получить удобную обратную связь с избирателями и показать свои намерения принять участие в будущей избирательной кампании".

По словам специалиста, основная причина запуска новой социальной сети в том, что Трамп столкнулся с многочисленными блокировками со стороны ИТ-гигантов в период выборов 2020 года. "В частности, был закрыт его аккаунт в Twitter, где он много лет публиковал посты и получал обратную связь от избирателей. Сейчас для того, чтобы тягаться с Джо Байденом, ему нужно увеличивать число сторонников, и социальная сеть может помочь в этом", - считает Самойленко.

Сейчас приложение Thuth Social доступно только в американском сегменте магазина App Store. Однако, как пишет Engadget, у пользователей возникли проблемы с созданием учетных записей - некоторые не могут ввести электронную почту или свой номер телефона.