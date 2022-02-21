Верховный суд защитил человека, у которого украли деньги, заменив сим-карту

Важное для многих разъяснение сделал Верховный суд РФ, разбирая иск пострадавшего от мошенников гражданина. От его имени они попросили сотовую компанию сменить сим-карту. В итоге со счетов человека за пару дней мошенники успели снять все деньги. Пострадавший почувствовал аферу, но на его жалобы оператор реагировал так долго, что у мошенников была фора в несколько дней.

Об этом иске рассказал портал "Право ru". История началась с того, что сотовый оператор заменил сим-карту абонента без его согласия. Из-за чего абонент потерял доступ к своему номеру на четыре дня. Этого времени вполне хватило, чтобы аферисты с помощью мобильного телефона гражданина смогли получить доступ к его банковским счетам и списать все его деньги.

Пострадавший гражданин посчитал правильным взыскать потерянные средства с оператора. Для этого он обратился в суд. Но ему не повезло. Дело поочередно рассматривали три местные судебные инстанции. И все они гражданину отказали, посчитав, что поставщик услуг связи не может контролировать банковские операции клиентов. После этого дело дошло до Верховного суда, который первым делом спросил о причине замены сим-карты истцу.

А теперь детали этого дела. Однажды владелец телефона получил СМС от своего мобильного оператора . В ней было сказано, что абоненту, согласно его заявлению, меняют сим-карту. Но тот вообще-то никогда не просил оператора сменить карту и мобильный номер.

Буквально сразу же наш герой позвонил в офис оператора по "горячей линии" и сказал, что заявка на замену сим-карты неизвестно от кого, а он такую не подавал. Абонент тут же потребовал переоформить номер обратно на свое имя. Но сотрудники оператора отказались принимать устное заявление. Тогда абонент буквально побежал в ближайший офис, где написал заявление, что его сим-карту оформили мошенники.

С момента подачи этого заявления прошло четыре дня, в течение которых аферисты с помощью телефонного номера абонента смогли получить доступ к его счетам в пяти банках. Списать деньги получилось через онлайн-системы двух банков. В первой кредитной организации мошенники украли 503 000 рублей, а во второй 15 600 рублей.

Спустя месяц сотовый оператор признал ошибку и вернул номер абоненту. Оператор провел внутреннею проверку, которая показала, что замена симки произошла по заявлению неизвестного человека. Тот выдал себя за представителя пострадавшего, предъявив сотруднику сотового оператора паспорт и доверенность.

Пострадавший абонент настаивал, что кража денег произошла исключительно по вине оператора, который не обеспечил защиту данных пользователей своих услуг.

Пострадавший обратился с иском к сотовому оператору в районный суд. В иске он написал, что требует взыскать с ответчика убытки - украденные деньги, проценты по ним и компесацию морального ущерба. Свои требования он обосновал Законом "О защите прав потребителей".

Оператор провел проверку. Она показала, что симку заменили по заявлению неизвестного человека, который назвался представителем пострадавшего

Но гражданину не повезло - райсуд отказал в удовлетворении его требований. Первая инстанция посчитала, что оператор сотовой связи не мог влиять на банковские операции истца. А еще суд сказал, что на момент списания денег договор на оказание услуг связи не был расторгнут и абонент имел доступ к своему мобильному номеру и банковским счетам. И вообще "истец не предоставил достаточных доказательств, что его убытки возникли по вине ответчика".

С выводами райсуда согласились и вышестоящие инстанции. Вот тогда пострадавший пожаловался в Верховный суд. В своей жалобе истец настаивал, что именно из-за ошибки ответчика аферисты получили доступ к дистанционному управлению его банковскими счетами. По словам истца, после кражи номера его лишили возможности пользоваться услугами связи. Он даже пытался самостоятельно заблокировать контакт в личном кабинете, но ответчик все равно его разморозил.

А еще гражданин обратил внимание, что сотовая компания не представила документов, на основании которых приняла решение о замене номера.

Истец сам приехал на заседание ВС, где рассказал, что после кражи номера у него остался доступ к личному кабинету абонента, где он мог видеть сообщения от банков, которые приходили на его номер. И четыре дня после кражи оператор не пытался ему помочь и ему пришлось самостоятельно блокировать каждую операцию по переводу денег. "Такие преступления происходят регулярно, но мобильные операторы даже не пытаются с ними бороться", - уверен истец.

На что представитель оператора ответил, что факт получения сим-карты сам по себе не дает доступа к банковским счетам. Истец не доказал причинно-следственную связь между кражей номера и списанием денег. По словам представителя оператора, один из дилеров сообщил им, что представитель клиента представил ему заявление на замену сим-карты. "Для подтверждения своих полномочий представитель клиента показал нашему сотруднику доверенность и паспорт. У нас не было оснований не заменить сим-карту. Но копии доверенности у нас нет", - заявил представитель сотовой компании.

Однако Верховный суд такие аргументы не убедили. Он отменил акты нижестоящих судов и отправил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.