Верховный суд защитил человека, у которого украли деньги, заменив сим-карту

Об этом иске рассказал портал "Право ru". История началась с того, что сотовый оператор заменил сим-карту абонента без его согласия. Из-за чего абонент потерял доступ к своему номеру на четыре дня. Этого времени вполне хватило, чтобы аферисты с помощью мобильного телефона гражданина смогли получить доступ к его банковским счетам и списать все его деньги.
Пострадавший гражданин посчитал правильным взыскать потерянные средства с оператора. Для этого он обратился в суд. Но ему не повезло. Дело поочередно рассматривали три местные судебные инстанции. И все они гражданину отказали, посчитав, что поставщик услуг связи не может контролировать банковские операции клиентов. После этого дело дошло до Верховного суда, который первым делом спросил о причине замены сим-карты истцу.
А теперь детали этого дела. Однажды владелец телефона получил СМС от своего мобильного оператора . В ней было сказано, что абоненту, согласно его заявлению, меняют сим-карту. Но тот вообще-то никогда не просил оператора сменить карту и мобильный номер.
Буквально сразу же наш герой позвонил в офис оператора по "горячей линии" и сказал, что заявка на замену сим-карты неизвестно от кого, а он такую не подавал. Абонент тут же потребовал переоформить номер обратно на свое имя. Но сотрудники оператора отказались принимать устное заявление. Тогда абонент буквально побежал в ближайший офис, где написал заявление, что его сим-карту оформили мошенники.
С момента подачи этого заявления прошло четыре дня, в течение которых аферисты с помощью телефонного номера абонента смогли получить доступ к его счетам в пяти банках. Списать деньги получилось через онлайн-системы двух банков. В первой кредитной организации мошенники украли 503 000 рублей, а во второй 15 600 рублей.
Спустя месяц сотовый оператор признал ошибку и вернул номер абоненту. Оператор провел внутреннею проверку, которая показала, что замена симки произошла по заявлению неизвестного человека. Тот выдал себя за представителя пострадавшего, предъявив сотруднику сотового оператора паспорт и доверенность.
Пострадавший абонент настаивал, что кража денег произошла исключительно по вине оператора, который не обеспечил защиту данных пользователей своих услуг.
Пострадавший обратился с иском к сотовому оператору в районный суд. В иске он написал, что требует взыскать с ответчика убытки - украденные деньги, проценты по ним и компесацию морального ущерба. Свои требования он обосновал Законом "О защите прав потребителей".
Но гражданину не повезло - райсуд отказал в удовлетворении его требований. Первая инстанция посчитала, что оператор сотовой связи не мог влиять на банковские операции истца. А еще суд сказал, что на момент списания денег договор на оказание услуг связи не был расторгнут и абонент имел доступ к своему мобильному номеру и банковским счетам. И вообще "истец не предоставил достаточных доказательств, что его убытки возникли по вине ответчика".
С выводами райсуда согласились и вышестоящие инстанции. Вот тогда пострадавший пожаловался в Верховный суд. В своей жалобе истец настаивал, что именно из-за ошибки ответчика аферисты получили доступ к дистанционному управлению его банковскими счетами. По словам истца, после кражи номера его лишили возможности пользоваться услугами связи. Он даже пытался самостоятельно заблокировать контакт в личном кабинете, но ответчик все равно его разморозил.
А еще гражданин обратил внимание, что сотовая компания не представила документов, на основании которых приняла решение о замене номера.
Истец сам приехал на заседание ВС, где рассказал, что после кражи номера у него остался доступ к личному кабинету абонента, где он мог видеть сообщения от банков, которые приходили на его номер. И четыре дня после кражи оператор не пытался ему помочь и ему пришлось самостоятельно блокировать каждую операцию по переводу денег. "Такие преступления происходят регулярно, но мобильные операторы даже не пытаются с ними бороться", - уверен истец.
На что представитель оператора ответил, что факт получения сим-карты сам по себе не дает доступа к банковским счетам. Истец не доказал причинно-следственную связь между кражей номера и списанием денег. По словам представителя оператора, один из дилеров сообщил им, что представитель клиента представил ему заявление на замену сим-карты. "Для подтверждения своих полномочий представитель клиента показал нашему сотруднику доверенность и паспорт. У нас не было оснований не заменить сим-карту. Но копии доверенности у нас нет", - заявил представитель сотовой компании.
Однако Верховный суд такие аргументы не убедили. Он отменил акты нижестоящих судов и отправил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.