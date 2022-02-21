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21.02.2022,  
15:18
Текст:  Алексей Моисеев

Вьетнам применял мощные ракеты "воздух-воздух" С-24 с наземных установок

Во время войны 1979 года армии Вьетнама и Китая практически не использовали боевую авиацию. Почему так произошло? Дело в том, что вьетнамские военно-воздушные силы были сравнительно немногочисленными и их ударный компонент задействовали в операциях против полпотовцев в Камбодже. Применять же обычные истребители-перехватчики МиГ-21 по наступающим в горах танкам и пехоте противники не решились.

В то же время сухопутные силы КНР остались без авиационной поддержки, потому что вьетнамские войска противовоздушной обороны вооружились современными средствами поражения. Эти части имели большой опыт борьбы с новейшей американской техники, такой как F-4 Phantom II, F-111, B-52 Stratofortress, значительно превосходившей по своим тактико-техническим характеристикам состоявшие в то время на вооружении НОАК клоны советских МиГ-17, МиГ-19, Ту-16 и Ил-28.

Вьетнамские ВВС сыграли в том недолгом конфликте свою роль. У них на складах находились чрезвычайно мощные неуправляемые ракеты "воздух-земля" С-24.

Их калибр составляет 240 мм. Длина такой НАР - 2 метра 30 сантиметров, а вес - 235 кг. При этом масса осколочно-фугасной боевой части, способной при взрыве обрушивать на врагов до 4000 осколков, достигает 123 кг. Радиус поражения - 400 метров.

Скорость полета - 430 метров в секунду. Правда, дальнобойность оставляет желать лучшего, всего 2000 метров.

Фото: Staff Different / youtube.com
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"Двадцать четвертые" стартовали с относительно легких самодельно изготовленных пусковых установок, которые могли при необходимости сравнительно быстро свернуть и перебросить в другое место.

Известно, что в тех боях вьетнамцы также в основном применяли 140-мм реактивные установки залпового огня БМ-14, установленные на автомобили-вездеходы и бьющие на 9800 метров, и переносные 122-мм "Град-П", которые имели максимальную прицельную дальность до 10 800 метров.

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