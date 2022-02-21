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"ВКонтакте" анонсировала определитель номера для смартфонов

Текст:   Иван Черноусов
21.02.2022,  
13:42
Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin

"ВКонтакте" анонсировала появление определителя номера в мобильном приложении социальной сети. Об этом сообщается в пресс-службе компании.

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Определитель номера работает без подключения к интернету. Алгоритм способен определять спам-звонки, номера компаний, сферу работы компании - например, доставки товаров. К нежелательным алгоритм относит вызовы от мошенников, коллекторов и подозрительных организаций, а также "немые" звонки.

Приложения уже давно умеют определять номера. Аналогичные функции есть у "Яндекса", "Сбера", "Лаборатории Касперского", "Тинькофф" и других компаний.