"ВКонтакте" анонсировала определитель номера для смартфонов

"ВКонтакте" анонсировала появление определителя номера в мобильном приложении социальной сети. Об этом сообщается в пресс-службе компании.

Определитель номера работает без подключения к интернету. Алгоритм способен определять спам-звонки, номера компаний, сферу работы компании - например, доставки товаров. К нежелательным алгоритм относит вызовы от мошенников, коллекторов и подозрительных организаций, а также "немые" звонки.

Приложения уже давно умеют определять номера. Аналогичные функции есть у "Яндекса", "Сбера", "Лаборатории Касперского", "Тинькофф" и других компаний.