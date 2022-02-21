Владимир Легойда: Нужно поддержать образ семьи в искусстве грантами

Создание художественно убедительного образа традиционной семьи и образа отцовства необходимо поддерживать грантами, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Очень важно, чтобы образ семьи, в том числе художественно убедительно, присутствовал в пространстве искусства и СМИ. Было бы правильно, чтобы была зафиксирована важность обращения к этой тематике и поддержки этой тематики на уровне существующих грантовых программ - президентских грантов и других", - сказал Владимир Легойда, выступая на круглом столе "Социальная повестка ответственного отцовства".

Легойда особо подчеркнул, что считает отцовство главной категорией в жизни мужчины. Он заметил, что этот тезис не исключают реализации мужчины в профессии или ином деле, "но мы должны понимать, что равноценная важность материнства для женщины и отцовства для мужчины совершенно безусловна и правильна, потому что мужчина как отец учится быть ответственным, отцовство помогает человеку понять, что такое надежность, и отцовство раскрывает перед мужчинами понятие самого высокого чувства, которое дано человеку: чувства любви".