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21.02.2022 18:57
Рубрика: Общество

Владимир Легойда: Нужно поддержать образ семьи в искусстве грантами

Текст: Владимир Емельяненко

Создание художественно убедительного образа традиционной семьи и образа отцовства необходимо поддерживать грантами, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

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"Очень важно, чтобы образ семьи, в том числе художественно убедительно, присутствовал в пространстве искусства и СМИ. Было бы правильно, чтобы была зафиксирована важность обращения к этой тематике и поддержки этой тематики на уровне существующих грантовых программ - президентских грантов и других", - сказал Владимир Легойда, выступая на круглом столе "Социальная повестка ответственного отцовства".

Легойда особо подчеркнул, что считает отцовство главной категорией в жизни мужчины. Он заметил, что этот тезис не исключают реализации мужчины в профессии или ином деле, "но мы должны понимать, что равноценная важность материнства для женщины и отцовства для мужчины совершенно безусловна и правильна, потому что мужчина как отец учится быть ответственным, отцовство помогает человеку понять, что такое надежность, и отцовство раскрывает перед мужчинами понятие самого высокого чувства, которое дано человеку: чувства любви".

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