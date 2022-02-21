Володин: Сотрудничество депутатов РФ и Киргизии должно приносить пользу гражданам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился в Москве со спикером Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Талантом Мамытовым. Российский спикер призвал укреплять сотрудничество профильных комитетов, а также продолжать работу Межпарламентской комиссии.

"Она должна приносить реальную отдачу гражданам наших стран, чтобы отношения на уровне парламентов развивались более эффективно, - приводит слова спикера сайт Госдумы, - и от этого выигрывали как Киргизия, так и Россия".

Вячеслав Володин подчеркнул важность рассмотрения вопросов, которые волнуют жителей двух государств. "Поэтому хотелось бы, чтобы мы от намерений и разговоров перешли к конкретным решениям", - сказал он.

Со своей стороны Талант Мамытов предложил в нынешнем году организовать заседание профильных комитетов парламентов Киргизии и России, проведение которых планировалось в России. Также он выступил с инициативой проведения десятого заседания киргизско-российской Межпарламентской комиссии в Киргизии.

Стороны обсудили миграционную политику - в частности, поддержку трудовых мигрантов, а также вопросы изучения русского языка в Киргизии, экономическое и гуманитарное сотрудничество. Талант Мамытов, кроме того, пригласил Вячеслава Володина посетить страну с официальным визитом.