ВОЗ планирует провести инспекции на производстве "Спутника V" в марте

Эксперты ВОЗ должны в марте проинспектировать площадки по производству вакцины "Спутник V". Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель организации в России Мелита Вуйнович.

"Инспекции предусмотрены на март. Это все в договоренности с Российским фондом прямых инвестиций. Инспекция всегда договаривается с производителем, когда все элементы есть", - сказала она.

Вуйнович отметила, что у экспертов очень плотный график, поскольку приходится рассматривать и вакцины против других заболеваний, однако COVID-19 остается в приоритете.

По ее словам, процесс квалификация "Спутника V" идет "очень хорошо". "Я неоднократно говорила, что я довольна тем, как идет процесс. Об окончательном решении, конечно, скажут эксперты стратегической группы ВОЗ, когда получат все результаты. Можем сказать, что процесс идет очень хорошо", - подчеркнула Вуйнович.