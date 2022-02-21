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21.02.2022 06:03
Рубрика: Общество

Врач Крючков объяснил, почему не стоит принимать иммуномодуляторы

Текст: Ольга Орлова
Фото: iStock
Фото: iStock

В период роста заболеваемости COVID-19 люди пытаются поднять свой иммунитет, в том числе, принимая различные иммуностимулирующие препараты. Однако не стоит заблуждаться о всесилии таких способов. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Фото: Сергей Куксин
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Он отметил, что на людей влияет реклама, в которой сделан акцент на эффективности таких препаратов. На самом же деле, проверенных данных о том, что при приеме иммуномодуляторов уменьшается риск заражения той или иной инфекцией, нет. Возможно, они не навредят организму, но и в том, что они помогут, врач не уверен. Поэтому и тратить немалые деньги на них просто не стоит, говорит Крючков.

"Есть препараты, которые действительно могут влиять на иммунитет, но не в том смысле, что они защищают от тех же ОРВИ, от гриппозной или коронавирусной инфекции. Они могут влиять, например, на активность отдельных клеток врожденного иммунитета или сразу на врожденный и приобретенный иммунитет, то есть сразу на несколько звеньев иммунитета. Но эти колебания отдельных иммунологических параметров не свидетельствуют о клинической эффективности таких препаратов", - отметил эксперт.

И подчеркнул, что на данном этапе самый эффективный способ профилактики заболевания коронавирусной инфекции - вакцинация.

При возникновении серьезных проблем со здоровьем - проконсультируйтесь с врачом.

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