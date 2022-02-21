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21.02.2022 09:26
Рубрика: Общество

Всероссийский диктант по немецкому языку пишут в РФ

Текст: Владимир Емельяненко

В международный день родного языка, отмечаемого по инициативе ЮНЕСКО 21 февраля, в России с 21 по 27 февраля 2022 в десятый раз проходит всероссийская открытая акция Tolles Diktat - диктант по немецкому языку для всех желающих.

Фото: Сергей Николаев
Ярославль выбран столицей Тотального диктанта-2022

Написать диктант можно как в офлайн-, так и в онлайн-режиме. Очно диктант пишут на площадках Российско-немецких домов в Москве, Калининграде, Омске, Новосибирске, Томске, Барнауле и в других городах, где есть факультеты немецкого языка в вузах. Подробнее о порядке и условиях проведения Tolles Diktat - 2022 можно узнать на сайте. Принять участие в акции может бесплатно любой желающий. К участию приглашены школьники, преподаватели и студенты российских и зарубежных вузов, а также все изучающие немецкий язык и те, кто хочет проверить свои знания.

Как показывает практика изучения последних лет немецкий язык в стране снова набирает обороты популярности. В прошлом в 2021 году в написании диктанта по немецкому языку приняли участие более 70 тысяч человек из 80 регионов России и 36 зарубежных стран. Его писали на 1753 площадках.

В 2022 году тексты диктанта посвящены теме народного искусства и нематериального культурного наследия, а также истории российских немцев.

Справка "РГ"

21 февраля - Международный день родного языка. Праздник утвержден 17 ноября 1999 года ЮНЕСКО. 2022 год объявлен Годом культурного достояния народов России. РФ принимает участие в десятилкетии коренных языков ЮНЕСКО (2022-2032), которая объявлена ООН.

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