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21.02.2022 17:29
Рубрика: Общество

Выбрасывать бытовую технику можно будет на специальных площадках

Текст: Алексей Дуэль

Запрет выбрасывать старую технику на обычные помойки потребует создания специальных площадок для сбора старых компьютеров, телевизоров и прочих электронных отходов. Об этом сообщил замглавы ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) Алексей Макрушин. Норма о том, что старую технику нельзя бросать в обычный контейнер для твердых коммунальных отходов, вступает в силу с 1 марта, напоминает Минприроды.

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"Важно не просто запретить захоронение, но и сказать, кто должен принять эти отходы и их утилизировать, - объяснил Макрушин. - Представьте себе, вы хотите выбросить старый компьютер. В контейнер для твердых коммунальных отходов его выбрасывать нельзя. А куда можно? Кто обязан принять эти отходы?". По его словам, сейчас таких организаций просто не существует.

Меры по запрету захоронения таких отходов нужно обязательно дополнять строительством муниципальных площадок, на которые можно будет отнести старую технику, добавил Макрушин. А затем определить, кто и за чей счет будет забирать отходы с этих площадок и куда отвозить на утилизацию.

Общество Экология "Мусорная" реформа

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