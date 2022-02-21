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21.02.2022 11:55
Рубрика: Экономика

Выплаты по больничным могут повысить до более чем 140 тысяч рублей в месяц

Текст: Ольга Игнатова
Законопроект о едином тарифе взносов в соцфонды представлен на общественное обсуждение. Об этом "Российской газете" сообщили в Минтруде.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В пакете законопроектов предлагается установить единый круг застрахованных лиц, а также ввести единый тариф взносов на обязательное социальное страхование (пенсионное, медицинское, социальное). Страховые взносы будут перечисляться единым платежом.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации
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Сегодня все виды страхования получают только те, кто работают по бессрочным и срочным договорам. За таких работников работодатели уплачивают взносы в ПФР, ФСС и фонд ОМС. А вот люди, которые трудятся по гражданско-правовым договорам, имеют право только на медицинское и пенсионное страхование. Если единый тариф будет утвержден, это позволит и таким работникам получать больничные, декретные и страховые выплаты в связи с уходом за ребенком до 1,5 лет, что, по оценке Минтруда, повысит социальную защищенность более 4 млн граждан.

Предлагается также установить единую базу для исчисления страховых взносов. Сейчас по общему правилу работодатели платят 22% с заработной платы работника в Пенсионный фонд в пределах облагаемой базы и 10% с заработка, превышающего облагаемую базу, 5,1% - в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования со всего заработка работника и 2,9% - в Фонд социального страхования с заработка в пределах облагаемой базы. При этом в Пенсионный фонд взносы отчисляются в размере 22% от заработка работника в пределах 1,565 млн рублей в год, а в Фонд социального страхования - в размере 2,9% от заработка в пределах 1,032 млн рублей в год.

Предлагается сделать базу для социального страхования такой же, как и для пенсионного страхования. Что это даст на практике? В 1,5 раза увеличит максимальные размеры больничных и декретных выплат.

Так, предполагается, что к 2025 году максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составит 57,4 тыс. рублей (при действующей модели - 37,9 тыс. рублей). Это пособие выплачивается в размере 40% от средней зарплаты.

Максимальная сумма пособия по беременности и родам (за 140 календарных дней) к 2025 году составит 660,9 тыс. рублей (сейчас размер выплаты - 435,9 тыс. рублей).

Вырастут и больничные. При стаже 8 и более лет выплата по временной нетрудоспособности повысится до 143,5 тыс. рублей в месяц (сейчас максимум - 94,7 тыс. рублей), при стаже от 5 до 8 лет - до 114,8 тыс. рублей (по действующей модели - 75,7 тыс. рублей), при стаже до 5 лет - до 86,1 тыс. рублей (сейчас - 56,8 тыс. рублей).

Единый тариф составит 30% в пределах базы (это 22% на пенсионное страхование, 5,1% на ОМС и 2,9% на обязательное социальное страхование) и 15,1% на суммы сверх базы (10% из которых - на пенсионное страхование и 5,1% - на ОМС).

Единый тариф может начать взиматься с 1 января 2023 года.

Тогда же должно произойти и объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

Экономика Работа Правительство Минтруд Правила выдачи и оплаты больничного Трудовое законодательство

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