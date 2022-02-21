Западные спецслужбы вербуют боевиков для отправки на Украину

СВР России располагает достоверными данными о том, что спецслужбы западных государств в скрытном порядке осуществляют вербовку боевиков для отправки в зону конфликта на востоке Украины. Приоритет отдается имеющим опыт боевых действий в странах Ближнего Востока и Северной Африки, Нагорном Карабахе, на Балканах. Об этом сообщается в пресс-релизе Службы внешней разведки Российской Федерации, переданном с пометкой "Молния!".

Имеются сведения о том, что такая работа ведется в регионе Западных Балкан, в первую очередь в Боснии и Герцеговине, Албании, Косово. Так называемым добровольцам, согласившимся участвовать в карательной операции Киева в Донбассе, предлагают от двух до трех тысяч долларов в месяц. На это "щедрое предложение" откликнулись уже не менее тысячи человек.

Нарастает активность усилий западных спецслужб по вербовке "солдат удачи" в странах Ближнего и Среднего Востока. Их целью становятся боевики разномастных исламистских террористических группировок, которые давно утратили представление о ценности человеческой жизни и не имеют ни малейшего представления о судьбах жителей далекой от них страны.

Подчеркивается, что наибольшую активность проявляют ЦРУ США и британская внешняя разведка МИ-6.

Все это свидетельствует о том, что "ястребы" в администрации США сознательно провоцируют переход конфликта в Донбассе в "горячую фазу" в расчете втянуть в него Россию. При этом Вашингтон привычно пытается переложить ответственность за возможное развязывание военных действий с "больной головы на здоровую", обвиняя Москву в эскалации напряженности и запугивая обывателей якобы неизбежным "вторжением" России на Украину.