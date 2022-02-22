70 военных семей с Плесецка получили служебное жилье

Во вторник, 22 февраля, накануне Дня защитника Отечества более 70 семьям военнослужащих в торжественной обстановке вручили ключи от новых служебных квартир.

Они располагаются в 12-этажном жилом доме, построенном Минобороны России для специалистов Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области. "Квартиры сдаются с чистовой отделкой. На придомовой территории имеются детская игровая площадка, пешеходные дорожки и автомобильная парковка. Здание возведено военными строителями с учетом климатических особенностей данного региона", - рассказали в ведомстве.

Там отметили, что создание новых социальных объектов на космодроме Плесецк предусмотрено Федеральной целевой программой "Развитие космодромов на период 2017-2025 годы". В рамках ее реализации в городе Мирном планируется построить новый жилой микрорайон, а также провести реконструкцию культурно-досуговых и спортивных сооружений.

"В микрорайоне для военнослужащих уже сдано шесть жилых домов. Ведется строительство нового гарнизонного военного госпиталя, сообщили в Минобороны РФ. - В современном лечебном учреждении будут созданы все условия для оказания высокотехнологичной медицинской помощи военнослужащим и гражданскому населению региона".

Кроме того, уже работает новый современный ледовый дворец - там занимаются спортом не только военнослужащие гарнизона, но и жители Мирного. Сейчас военные строители возводят в городе спортивно-оздоровительный комплекс с бассейнами и спортивными залами.