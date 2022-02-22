Александр Рар: Сейчас Запад будет делать из России врага

Александр Рар, немецкий политолог:

- Речь президента России была весьма подробной в исторической части. То, что Владимир Путин говорил об украинской государственности, о том, как Украина получила независимость и земли, в целом понятно российской аудитории.

Обращение Путина прозвучало весьма убедительно для россиян, которым больно за потерю даже не советской империи - в целом старой России. Они хорошо знают и помнят, что произошло 30 лет назад, когда огромные территории были потеряны, но на них оставались русские люди, в один миг оказавшиеся без защиты. На Западе, в Европе, эти доводы вызывают только агрессию: там уже не мыслят категориями национального государства или империи. Кстати, Америка по-прежнему остается империей. Поэтому, как ни парадоксально, американцы, в отличие от тех же европейцев, должны хорошо понимать, что имеет в виду Путин. Можно было привести еще много других деталей - например, что Украина стала главным могильщиком СНГ, когда начала разрушать общее пространство, хотя ее приглашали в различные интеграционные форматы.

Я понимаю аргументы России: она защищает своих граждан - точно так же, как американцы защищали бы своих. Сейчас главное, чтобы не было войны. Я опасаюсь, что Запад начнет обвинять Россию в нарушении Минских соглашений, и дверь для диалога будет окончательно закрыта. В этом смысле я вижу определенные значительные риски. До признания ДНР и ЛНР Москва требовала, чтобы европейцы оказывали давление на Киев с тем, чтобы тот выполнял Минские соглашения. И если бы они действительно выполнялись, то Украина пошла бы по пути федерализации. Причем ее восточные регионы всегда тяготели бы к России экономически и культурно.

Но сейчас Запад будет делать из России врага, Украине могут пообещать членство в НАТО, начать поставлять ей новое вооружение. Не исключено, что западные страны введут свои военные группировки на территорию Украины. Хотя уверен, что далеко не все пойдут на такой шаг. Возможно, кстати, что я ошибаюсь, и именно теперь европейцы, поняв, насколько серьезна ситуация, начнут, наконец-то, всерьез разговаривать с Россией, как в свое время с Советским Союзом. Очень надеюсь, что пути дипломатии все же не исчерпаны.