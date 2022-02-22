Алиев признал роль РФ в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Москва сыграла важную роль в прекращении войны между Азербайджаном и Арменией, передает РИА Новости.

По словам Алиева, роль России в переводе урегулирования конфликта из горячей фазы в политико-дипломатическую сферу очень важна. Азербайджанский президент подчеркнул, что многолетний конфликт смог быть урегулирован благодаря подписанному в ноябре 2020 года при активном участии Москвы Трехстороннему заявлению.

Алиев также признал, что Россия играет главенствующую роль в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и установлении соседских отношений между странами.