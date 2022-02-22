Американский миллионер-инвестор призвал Южную и Северную Корею объединиться

Американский мультимиллионер Джим Роджерс, который известен своими удачными инвестициями, заявил о необходимости объединения Юга и Севера Кореи, подчеркнув огромные выгоды, которые получат корейцы в результате этого решения. Об этом инвестор заявил, выступая на открывшемся сегодня в южнокорейском Пхенчхане 4-м международном форуме мира.

"У Корейского полуострова огромный потенциал для развития. Корея вполне может стать очень активным транспортным центром Северо-Восточной Азии, но для этого надо устранить межкорейскую границу, объединив две части Кореи, а также подсоединиться к транспортным артериям Китая и России", - сказал бизнесмен. Он подчеркнул, что за объединенной Кореей не сможет угнаться Япония. "У вас есть финансы, технологии, а в Северной Корее - дешевая, квалифицированная и дисциплинированная рабочая сила - это прекрасное сочетание. Но для этого вам надо объединиться - так что сделайте это", - призвал Джим Роджерс.

Одновременно он посоветовал корейцам как можно скорее решить проблему низкой рождаемости. "Вам нужны дети, особенно девочки, детей у вас не хватает, а девочек в особенности, так что рожайте во имя вашего же процветания", - призвал Роджерс корейцев.