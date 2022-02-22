Англия отменит все ограничения против COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что все ограничения против COVID-19 будут сняты 24 февраля. Решение действительно только для Англии, остальные страны Соединенного Королевства продолжают следовать превентивным мерам.

"С этого четверга мы отменим юридическое обязательство самоизолироваться после положительного теста", - заявил Джонсон членам парламента.

По мнению политика, в Англии "достаточно накопленного иммунитета, чтобы верить в силу вакцин и существующие методы лечения коронавируса". Джонсон добавил, что решение о снятии ограничений также предполагает раздачу населению бесплатных тестов на COVID-19.

Решение премьер-министра вызвало споры среди многих экспертов, считающих, что план Джонсона по борьбе с коронавирусом делает англичан более уязвимыми для новых штаммов. Член лейбористской партии Уэс Стритинг, теневой министр здравоохранения, высказался о решении премьера более образно: "Это все равно, что "слить" игру, ведя со счетом 2:1 за 10 минут до конца, и убрать своего лучшего центрального защитника".