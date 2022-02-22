Байден анонсировал заявление по ситуации на Украине

Президент США Джо Байден выступит в 18.30 по местному времени с заявлением по ситуации вокруг Украины, говорится в сообщении Белого дома

Президент планирует представить обновленную информацию по России и Украине, отметили в пресс-службе. Речь Байдена изначально не числилась в его рабочем графике. .

По словам американского чиновника, который говорил на условиях анонимности, Белый дом решил начать называть действия России "вторжением" из-за ситуации на местах, информирует портал Yahoo.news.

Ранее администрация не решалась использовать этот термин. Это означало бы "красную черту", которая, по словам президента Байдена, приведет к введению жестких санкций против Москвы.

В последние недели министр обороны Ллойд Остин приказал направить 4700 военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии в Польшу в знак поддержки союзников по НАТО. Еще 300 солдат из 18 воздушно-десантного корпуса отправились в Германию, в то время как 1000 солдат из базирующегося в Германии 2-го кавалерийского полка отправились в Румынию. Кроме того, на театре военных действий находится более 20 кораблей ВМС США и многочисленные самолеты американских ВВС, летающие над Украиной и вокруг нее.