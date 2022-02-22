Байден заявил о санкциях после признания Москвой республик Донбасса

Президент США Джозеф Байден выступил с анонсированным несколькими часами ранее заявлением по поводу ситуации вокруг Украины. В ответ на признание Россией республик Донбасса он объявил о введении новых санкций, передает ТАСС.

В частности, будут введены санкции против суверенного долга РФ; против элиты РФ и их семей; будет заморожена сертификация "Северного потока -2". При этом Пентагон продолжит оказывать военную помощь Украине. В случае, если РФ не выведет свои войска из Беларуси, США перебросят свои войска в Прибалтику.

При этом Байден исключил возможность силового давления на Москву, заявив, что "не хочет воевать с Россией".

"У нас нет намерения воевать с Россией, но мы хотим послать понятный сигнал, что Соединенные Штаты вместе с союзниками будут защищать каждый дюйм территории НАТО и следовать обязательствам, которые мы имеем перед НАТО", - сказал глава Белого дома.